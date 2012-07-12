《中国金融分析》资金修复期央行弱化逆回购操作力度,后续仍需降准滋润

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
* 资金进入修复期,央行弱化逆回购操作力度
* 大量逆回购到期,公开市场被动净回笼400亿
* 若无降准滋润,资金利率难有实质性回落
* 央行本欲通过正回购为后期操作腾挪空间
作者 冉莹
路透上海7月12日电---经历一场风雨洗刷的银行间资金面正进入修复期,中国央行公开市场本周顺势弱化逆回购操作力度,甚至允许一级交易商公开申报正回购需求.但鉴于有超千亿逆回购滚动到期,央行被动净回笼资金,为逾一个月来首现.
分析人士指出,当前公开市场操作主旨是对冲逆回购的陆续到期,并未展现出任何补给流动性的意图.然仅倚赖存量资金度日的银行间市场,在新增外汇占款低靡、公开市场到期资金量偏少、财政存款上缴及企业分红等压力下,若无调降存款准备金率的滋润,资金利率难有实质性回落.
"央行可能降准.毕竟放逆回购只是短期有效,长期看总归是要到期的,不是实质性的投放."长江证券固定收益研究员梁振雨表示.
央行公开市场本周合计进行两次共600亿元人民币七天期逆回购操作,中标利率均为3.30%,较上周四回落50个基点(bp).不过,由于有1,680亿元的逆回购到期,本周央行被动净回笼400亿元.
市场人士分析,季末金融机构存款增量偏高,致7月初存款准备金补缴压力大,由此带来整个银行体系流动性的负面冲击.如今时间节点已过,资金面进入修复期.然而,投资者对后期资金状况心存疑虑,加之基础货币供给能力的下降,将"身居高位"的存准率适度下调仍势在必行.
中国外贸环境出现改善,6月贸易顺差超预期,对外汇占款带来正面动能.但这并未能从根本上改变投资者对新增外汇占款的弱势预期.
光大证券固定收益部刘怀元指出,对中国新增外汇占款影响最大的,还是不可测的热钱部分.在国内宏观经济疲弱背景下,新增外汇占款弱势增长难有实质性改善.此外,外汇市场上购汇需求整体偏重,机构持有外币意愿强等现状,也更支撑新增外汇占款规模低的预期.
中国6月出口同比超预期增长,暗示外贸并没有想像中那么悲观.尤其当月贸易顺差突破300亿美元,创下近三年半最高水准,表明经济稳增长的正面力量在增强.[ID:nSB1657382]
**正回购询而不发**
本周央行意外允许公开市场一级交易商申报正回购需求,不过最终询而不发,或显示其旨在为市场营造宽松的气氛.
分析人士认为,央行本欲通过正回购为后期公开市场操作腾挪更多的空间,但不可否认的是,在资金面未呈现绝对宽松姿态的情况下,唯有降准释放更多流动性,央行才能更为轻松地实现正回购操作.
央行公开市场周三在允许一级交易商申报七天期逆回购的同时,还可申报28天和91天期正回购.[ID:nSB1659558]
"降准以后,可以更加充分地运用正回购手段来平移到期资金,"上海一银行分析师表示.
对于后期的公开市场操作方向,刘怀元认为,根据经济形势及通胀的回落情况,央行肯定是要将准备金率逐步下调.而公开市场逆回购操作也有望常规化,用以平滑到期,缓解短期资金需求等.
另据参与投标的专业人士指出,随着整体资金状况的改善,机构逆回购投标热情逐步降低.从成本角度出发,大多数机构也完全可以从二级市场上筹借资金.参与投标的机构,主要集中在对冲前期逆回购到期,"借新债还旧债".
在"稳增长"政策基调下,中国央行今年以来已两次降息及两次降准.其中最近一次降息时间为7月6日,上一次降准时间则为5月18日.
央行公开市场上周净投放2,250亿元,创逾五个月来单周投放新高.逆回购操作期限主要有七天和14天两种,中标利率逐步下行,并略低于二级市场同期质押式回购水平.
今年以来,央行公开市场央票一直停发,正回购成为操作主角,偶尔也进行逆回购.央行曾于5月7日-5月11日当周内,在公开市场轮番进行过正/逆回购操作.[ID:nSB1537434]
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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央票发行(周二) --
(周四) --
正回购 (周二) --
(周四) --
逆回购 (周二) 500
(周四) 100
央票到期 110
正回购到期 570
逆回购到期 1,680
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净回笼 400 (完)
--审校 张喜良
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指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。