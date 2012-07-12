《中国金融分析》资金修复期央行弱化逆回购操作力度,后续仍需降准滋润

* 资金进入修复期,央行弱化逆回购操作力度

* 大量逆回购到期,公开市场被动净回笼400亿

* 若无降准滋润,资金利率难有实质性回落

* 央行本欲通过正回购为后期操作腾挪空间

作者 冉莹

路透上海7月12日电---经历一场风雨洗刷的银行间资金面正进入修复期,中国央行公开市场本周顺势弱化逆回购操作力度,甚至允许一级交易商公开申报正回购需求.但鉴于有超千亿逆回购滚动到期,央行被动净回笼资金,为逾一个月来首现.

分析人士指出,当前公开市场操作主旨是对冲逆回购的陆续到期,并未展现出任何补给流动性的意图.然仅倚赖存量资金度日的银行间市场,在新增外汇占款低靡、公开市场到期资金量偏少、财政存款上缴及企业分红等压力下,若无调降存款准备金率的滋润,资金利率难有实质性回落.

"央行可能降准.毕竟放逆回购只是短期有效,长期看总归是要到期的,不是实质性的投放."长江证券固定收益研究员梁振雨表示.

央行公开市场本周合计进行两次共600亿元人民币七天期逆回购操作,中标利率均为3.30%,较上周四回落50个基点(bp).不过,由于有1,680亿元的逆回购到期,本周央行被动净回笼400亿元.

市场人士分析,季末金融机构存款增量偏高,致7月初存款准备金补缴压力大,由此带来整个银行体系流动性的负面冲击.如今时间节点已过,资金面进入修复期.然而,投资者对后期资金状况心存疑虑,加之基础货币供给能力的下降,将"身居高位"的存准率适度下调仍势在必行.

中国外贸环境出现改善,6月贸易顺差超预期,对外汇占款带来正面动能.但这并未能从根本上改变投资者对新增外汇占款的弱势预期.

光大证券固定收益部刘怀元指出,对中国新增外汇占款影响最大的,还是不可测的热钱部分.在国内宏观经济疲弱背景下,新增外汇占款弱势增长难有实质性改善.此外,外汇市场上购汇需求整体偏重,机构持有外币意愿强等现状,也更支撑新增外汇占款规模低的预期.

中国6月出口同比超预期增长,暗示外贸并没有想像中那么悲观.尤其当月贸易顺差突破300亿美元,创下近三年半最高水准,表明经济稳增长的正面力量在增强.[ID:nSB1657382]

**正回购询而不发**

本周央行意外允许公开市场一级交易商申报正回购需求,不过最终询而不发,或显示其旨在为市场营造宽松的气氛.

分析人士认为,央行本欲通过正回购为后期公开市场操作腾挪更多的空间,但不可否认的是,在资金面未呈现绝对宽松姿态的情况下,唯有降准释放更多流动性,央行才能更为轻松地实现正回购操作.

央行公开市场周三在允许一级交易商申报七天期逆回购的同时,还可申报28天和91天期正回购.[ID:nSB1659558]

"降准以后,可以更加充分地运用正回购手段来平移到期资金,"上海一银行分析师表示.

对于后期的公开市场操作方向,刘怀元认为,根据经济形势及通胀的回落情况,央行肯定是要将准备金率逐步下调.而公开市场逆回购操作也有望常规化,用以平滑到期,缓解短期资金需求等.

另据参与投标的专业人士指出,随着整体资金状况的改善,机构逆回购投标热情逐步降低.从成本角度出发,大多数机构也完全可以从二级市场上筹借资金.参与投标的机构,主要集中在对冲前期逆回购到期,"借新债还旧债".

在"稳增长"政策基调下,中国央行今年以来已两次降息及两次降准.其中最近一次降息时间为7月6日,上一次降准时间则为5月18日.

央行公开市场上周净投放2,250亿元,创逾五个月来单周投放新高.逆回购操作期限主要有七天和14天两种,中标利率逐步下行,并略低于二级市场同期质押式回购水平.

今年以来,央行公开市场央票一直停发,正回购成为操作主角,偶尔也进行逆回购.央行曾于5月7日-5月11日当周内,在公开市场轮番进行过正/逆回购操作.[ID:nSB1537434]

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) --

(周四) --

逆回购 (周二) 500

(周四) 100

央票到期 110

正回购到期 570

逆回购到期 1,680

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净回笼 400 (完)

--审校 张喜良

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