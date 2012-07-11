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债券 | 2012年 7月 11日 星期三 14:35 BJT

〔欧元债市〕德债期货持稳,投资者等待10年期德国公债标售

路透伦敦7月11日电---德国公债期货周三盘初几无变动,随后将进行10年期公债标售.由于欧元区财长会议几乎未能缓解投资者对欧元区债务危机的忧虑,本次标售可能会迎来一些买需.

意大利BTP公债期货FBTPc1早盘仅略微承压,此前意大利总理蒙堤称,该国有意利用欧元区救助基金舒缓债务压力[ID:nSB1659250].

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