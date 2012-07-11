〔国际油市〕布兰特原油期货升破98美元,受美国原油库存减少预期提振

路透新加坡7月11日电---周三布兰特原油升至每桶98美元之上,在上日下跌后小幅反弹.美国稍晚公布的库存数据,预计会显示美国原油库存连续第三周减少.

美国能源资料协会(EIA)周二将2012年全球石油日需求增幅预估下调13万桶,至67万桶,因预期全球经济成长将放缓.[ID:nST0526253]这令油价涨势受限.