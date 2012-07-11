〔国际油市〕布兰特原油期货升破98美元,受美国原油库存减少预期提振

《香港报摘》--经济日报2月20日
--本地金融股业绩高峰期本周开始，各行如何运用资本回馈股东成焦点。其中汇丰回购计划最受关注，渣打亦随时恢复派息。投资界是否＂收货＂，直接影响后市走势。
路透新加坡7月11日电---周三布兰特原油升至每桶98美元之上,在上日下跌后小幅反弹.美国稍晚公布的库存数据,预计会显示美国原油库存连续第三周减少.
美国能源资料协会(EIA)周二将2012年全球石油日需求增幅预估下调13万桶,至67万桶,因预期全球经济成长将放缓.[ID:nST0526253]这令油价涨势受限.
--本地金融股业绩高峰期本周开始，各行如何运用资本回馈股东成焦点。其中汇丰回购计划最受关注，渣打亦随时恢复派息。投资界是否＂收货＂，直接影响后市走势。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月20日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8776元附近，较上日贬值约320点。