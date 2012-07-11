〔中国股市〕沪综指小幅反弹收升,水泥等基建股受总理讲话提振涨幅居前

路透北京7月11日电---中国股市沪综指周三小幅反弹收升.受总理关于"促投资合理增长"讲话提振,水泥等基建类股涨幅居前,支撑大盘告别此前两连跌.不过分析人士指出,在中报业绩悲观情绪完全释放前,料大盘短期内仍将维持弱势震荡格局.

沪综指.SSEC收报2,175.383点,涨10.946点,或0.51%.今日上海A股成交额为532亿元人民币,上交易日为530亿元.

"今天的点数虽然不高,但都是周期性板块在往上走,说明总理的喊话让大家觉得接下来会在投资方面有一些动作."东方证券分析师邵宇表示.

他并预计,短期内大盘仍将在2,100点上方维持弱势震荡格局.虽然企业盈利属滞后性指标,但"不论是美国还是中国,大家都已经被利润吓呆了,得熬过业绩报表这关再说."

国务院总理温家宝周二表示,稳增长不仅是当务之急,而且是一项长期的艰巨任务;而在稳增长政策中,当前重要的是促进投资的合理增长.[ID:nSB1658392]

受此激励,水泥和铁路基建等周期性板块今日领涨,其中水泥股祁连山(600720.SS)收报涨停价位10.23元人民币.

沪深300指数7月合约CIFN2尾盘报2,428.6点,涨0.26%,成交量为378,755手.(完)

--发稿 苏丹; 审校 张喜良

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