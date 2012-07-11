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货币新闻 | 2012年 7月 11日 星期三 15:16 BJT

〔欧洲汇市〕英镑贸易加权指数涨至六周高位,因英镑兑欧元走强--数据

路透伦敦7月11日电---英国央行数据周三显示,英镑贸易加权指数涨至六周高位,受英镑兑欧元涨势支撑.

英镑贸易加权指数=GBP升0.12%,至83.8,为5月29日来最高.欧元兑英镑EURGBP=D4报0.7894英镑,接近日内稍早前所及三年半低点0.78925英镑.(完)

--编译 梁睿雪;审校 田建华

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