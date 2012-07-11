〔欧洲汇市〕英镑贸易加权指数涨至六周高位,因英镑兑欧元走强--数据

《香港报摘》--经济日报2月20日
--本地金融股业绩高峰期本周开始，各行如何运用资本回馈股东成焦点。其中汇丰回购计划最受关注，渣打亦随时恢复派息。投资界是否＂收货＂，直接影响后市走势。
路透伦敦7月11日电---英国央行数据周三显示,英镑贸易加权指数涨至六周高位,受英镑兑欧元涨势支撑.
英镑贸易加权指数=GBP升0.12%,至83.8,为5月29日来最高.欧元兑英镑EURGBP=D4报0.7894英镑,接近日内稍早前所及三年半低点0.78925英镑.(完)
--编译 梁睿雪;审校 田建华
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--本地金融股业绩高峰期本周开始，各行如何运用资本回馈股东成焦点。其中汇丰回购计划最受关注，渣打亦随时恢复派息。投资界是否＂收货＂，直接影响后市走势。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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