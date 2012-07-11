《汇市简讯》投机客一味做空欧元/美元,欧元或跌无可跌

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消息面配合欧元/美元空头,但小量跌幅反映出持仓者做空欧元的事实.这在芝加哥国际货币市场(IMM)数据中体现得很明显.曾经因为厌恶风险而做多美元的投机客现在只一味做空欧元/美元.

鉴于关注目标单一,以及外汇押注的单边倒性质,那些做空欧元的投资者想获利可能要等待更长的时间.

这个夏天可能出现更大规模转向以欧元融资的利差交易.也就是说,由于根本没有涨势,投机客可以以很低的成本坐拥大规模欧元/美元空仓.

位于1.2200,1.2150和1.2100下方的停止单显示防御型障碍,并将成为一系列下档目标.想让局面转向,就必须升破1.2400,但鉴于欧元供给增加,最多可能升到1.2500-50就会再度下行.(完)

--编译 吴云凌; 审校 高琦

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