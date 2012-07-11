〔新兴汇市〕坡元兑马币升至14年高位,亚币走势不一

《香港报摘》--经济日报2月20日
--本地金融股业绩高峰期本周开始，各行如何运用资本回馈股东成焦点。其中汇丰回购计划最受关注，渣打亦随时恢复派息。投资界是否＂收货＂，直接影响后市走势。
* 中长期投资大户、对冲基金买入坡元兑马币(林吉特)
* 菲律宾官员表示,必须关注披索强势
路透新加坡7月11日电---坡元兑马币周三触及14年高位,因外资继续转向相对较安全的资产,且有观点认为马来西亚或允许汇率走软,以此在全球经济放缓的环境下刺激本国经济成长.
--本地金融股业绩高峰期本周开始，各行如何运用资本回馈股东成焦点。其中汇丰回购计划最受关注，渣打亦随时恢复派息。投资界是否＂收货＂，直接影响后市走势。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月20日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8776元附近，较上日贬值约320点。