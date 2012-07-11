版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 11日 星期三 15:12 BJT

〔新兴汇市〕坡元兑马币升至14年高位,亚币走势不一

* 中长期投资大户、对冲基金买入坡元兑马币(林吉特)

* 菲律宾官员表示,必须关注披索强势

路透新加坡7月11日电---坡元兑马币周三触及14年高位,因外资继续转向相对较安全的资产,且有观点认为马来西亚或允许汇率走软,以此在全球经济放缓的环境下刺激本国经济成长.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐