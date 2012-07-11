《汇市简讯》美元/日圆走势受转换线切入位79.59所压制

《香港报摘》--经济日报2月20日
--本地金融股业绩高峰期本周开始，各行如何运用资本回馈股东成焦点。其中汇丰回购计划最受关注，渣打亦随时恢复派息。投资界是否＂收货＂，直接影响后市走势。
0650GMT * 整体而言,汇价将跌向78.94(一目云区底部) * 若跌落78.94,则跌势将加速 * 转换线(现位于79.59)在短线压制汇价 * 我们已将停止位下移至79.65水平 (完) --编译 龚芳;审校 田建华 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
--本地金融股业绩高峰期本周开始，各行如何运用资本回馈股东成焦点。其中汇丰回购计划最受关注，渣打亦随时恢复派息。投资界是否＂收货＂，直接影响后市走势。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月20日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8776元附近，较上日贬值约320点。