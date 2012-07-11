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市场报道 | 2012年 7月 11日 星期三 15:35 BJT

《汇市简讯》模型基金买盘扶助澳元/美元上看100日移动均线

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* 模型基金买盘扶助澳元/美元上涨,看向1.0237(100日移动均线)

* 传闻卖单在1.0240-50 (1.0245是周二高点),停止单在1.0250上方

* 欧元/澳元行权价1.2000的期权今日到期,位于1.2000的期权障碍周二消除(完)

--编译 吴云凌;审校 张若琪

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