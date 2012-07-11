〔表格〕外资在韩国股市卖超2,405亿韩元,为连续第三日卖超

《香港报摘》--经济日报2月20日
--本地金融股业绩高峰期本周开始，各行如何运用资本回馈股东成焦点。其中汇丰回购计划最受关注，渣打亦随时恢复派息。投资界是否＂收货＂，直接影响后市走势。
路透首尔7月11日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超2,405亿韩元,为接连第三日卖超,期间总计卖超金额达到6,912亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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7月11日 -240.5 2.9 230.5
7月10日 -116.2 -24.5 172.0
7月 9日 -334.5 -43.6 245.7
7月 6日 18.1 -160.3 188.0
7月 5日 14.0 185.8 -165.5
7月 4日 173.3 98.4 -148.8
7月 3日 24.5 311.1 -414.6
7月 2日 41.2 132.9 -145.7
6月29日 -154.5 297.3 -223.9
6月28日 -62.3 24.8 15.3
6月27日 -241.4 40.3 201.3
6月26日 -303.0 80.4 246.9
6月25日 -498.2 132.3 549.4
6月22日 -240.2 -4.1 732.1
6月21日 26.2 24.7 -79.4
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本月以来 -420.2 502.7 -38.3
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今年以来 5,897.4 521.9 -3,279.0
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(完)
--编译 隋芬;审校 张若琪
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--本地金融股业绩高峰期本周开始，各行如何运用资本回馈股东成焦点。其中汇丰回购计划最受关注，渣打亦随时恢复派息。投资界是否＂收货＂，直接影响后市走势。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月20日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8776元附近，较上日贬值约320点。