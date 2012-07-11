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亚洲 | 2012年 7月 11日 星期三 15:37 BJT

〔表格〕外资在韩国股市卖超2,405亿韩元,为连续第三日卖超

路透首尔7月11日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超2,405亿韩元,为接连第三日卖超,期间总计卖超金额达到6,912亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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7月11日 -240.5 2.9 230.5

7月10日 -116.2 -24.5 172.0

7月 9日 -334.5 -43.6 245.7

7月 6日 18.1 -160.3 188.0

7月 5日 14.0 185.8 -165.5

7月 4日 173.3 98.4 -148.8

7月 3日 24.5 311.1 -414.6

7月 2日 41.2 132.9 -145.7

6月29日 -154.5 297.3 -223.9

6月28日 -62.3 24.8 15.3

6月27日 -241.4 40.3 201.3

6月26日 -303.0 80.4 246.9

6月25日 -498.2 132.3 549.4

6月22日 -240.2 -4.1 732.1

6月21日 26.2 24.7 -79.4

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本月以来 -420.2 502.7 -38.3

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今年以来 5,897.4 521.9 -3,279.0

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(完)

--编译 隋芬;审校 张若琪

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