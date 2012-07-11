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市场报道 | 2012年 7月 11日 星期三 15:47 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在1.5560的卖单面临威胁

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* 随着欧元/英镑跌至44个月新低,传闻在1.5560的英镑/美元卖单遭受威胁

* 1.5561是1.5723(7月2日高点)至1.5461(7月6日低点)跌势的38.2%回档位

* 大型欧洲企业卖单传闻加剧英镑交叉盘走疲

* 1.5550(周二低点),1.5540(到期期权行权价)和1.5532目前构成支撑(完)

--编译 吴云凌;审校 丁琦

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