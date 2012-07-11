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亚洲 | 2012年 7月 11日 星期三 15:49 BJT

〔全球金市〕现货金走坚脱离一周半低点,但美元走势压制金价

路透新加坡7月11日电---周三现货金走坚,此前录得6月末以来最大单日跌幅.但在经济展望暗淡之际,美元仍超越黄金被视为较安全的避险,因此预计金价涨幅受限.

美元指数本月迄今上涨2%,黄金因此一直受压.相比之下,在欧元区继续艰难控制欧债危机之际,欧元大跌3%.

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