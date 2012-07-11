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货币新闻 | 2012年 7月 11日 星期三 16:23 BJT

〔西班牙金融〕首相拉霍伊:增值税率将上调3个百分点

路透马德里7月11日电----西班牙首相拉霍伊称:

* 必须增税和进一步削减成本

* 必须改革公共行政,此改革将节省35亿欧元

* 将批准帮助地区融资的流动性机制

* 将降低公务员福利待遇

* 将上调增值税,下调所得税

* 增值税率将上调3个百分点,从18%上调至21%

* 未来两年半的财政调整规模为650亿欧元

* 将私有化机场、铁路和港口资产 (完)

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