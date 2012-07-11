〔西班牙金融〕首相拉霍伊:增值税率将上调3个百分点

《香港报摘》--经济日报2月20日
--本地金融股业绩高峰期本周开始，各行如何运用资本回馈股东成焦点。其中汇丰回购计划最受关注，渣打亦随时恢复派息。投资界是否＂收货＂，直接影响后市走势。
路透马德里7月11日电----西班牙首相拉霍伊称:
* 必须增税和进一步削减成本
* 必须改革公共行政,此改革将节省35亿欧元
* 将批准帮助地区融资的流动性机制
* 将降低公务员福利待遇
* 将上调增值税,下调所得税
* 增值税率将上调3个百分点,从18%上调至21%
* 未来两年半的财政调整规模为650亿欧元
* 将私有化机场、铁路和港口资产 (完)
--本地金融股业绩高峰期本周开始，各行如何运用资本回馈股东成焦点。其中汇丰回购计划最受关注，渣打亦随时恢复派息。投资界是否＂收货＂，直接影响后市走势。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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