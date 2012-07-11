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市场报道 | 2012年 7月 11日 星期三 16:35 BJT

《汇市简讯》美元/日圆买盘初步关注水准在79.20-50

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* 日本投资者在79.20-25买入

* 期权和企业在78.90-79.05有买需,传闻半官方账户买盘也聚集在此一线

* 200日移动均线切入位在78.999,日线一目云区底部在78.936,据闻在78.90下方有大型停止单

* 投机客在79.45-50卖出,停止单在79.65,位于小时线云区顶部/100小时移动均线切入位79.623上方

* 出口商卖单主要在80.00上方,100日移动均线80.622是关键水准(完)

--编译 吴云凌;审校 王冠中

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