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货币新闻 | 2012年 7月 11日 星期三 16:25 BJT

〔新闻稿〕标准普尔确认葡萄牙六家金融机构评级,展望维持负面

(以下摘自评级机构标准普尔的新闻稿)

7月11日---标普今日表示,确认六家葡萄牙金融机构的评级.这些机构为Banco BPI S.A.(BBPI.LS)(BPI)及核心子公司Banco Portugues de Investimento S.A., Banco Comercial Portugues S.A. (BCP.LS) (Millennium bcp),Caixa Geral de Depositos S.A. [CGDES.UL] (CGD), 以及Banco Espirito Santo S.A. BES.LS (BES)和其核心子公司Banco Espirito Santo de Investimento S.A.

评级展望维持在负面.(完)

--编译 田建华;审校 隋芬

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