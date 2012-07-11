〔新闻稿〕标准普尔确认葡萄牙六家金融机构评级,展望维持负面

《香港报摘》--经济日报2月20日
--本地金融股业绩高峰期本周开始，各行如何运用资本回馈股东成焦点。其中汇丰回购计划最受关注，渣打亦随时恢复派息。投资界是否＂收货＂，直接影响后市走势。
(以下摘自评级机构标准普尔的新闻稿)
7月11日---标普今日表示,确认六家葡萄牙金融机构的评级.这些机构为Banco BPI S.A.(BBPI.LS)(BPI)及核心子公司Banco Portugues de Investimento S.A., Banco Comercial Portugues S.A. (BCP.LS) (Millennium bcp),Caixa Geral de Depositos S.A. [CGDES.UL] (CGD), 以及Banco Espirito Santo S.A. BES.LS (BES)和其核心子公司Banco Espirito Santo de Investimento S.A.
评级展望维持在负面.(完)
--编译 田建华;审校 隋芬
--本地金融股业绩高峰期本周开始，各行如何运用资本回馈股东成焦点。其中汇丰回购计划最受关注，渣打亦随时恢复派息。投资界是否＂收货＂，直接影响后市走势。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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