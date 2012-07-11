检测机构承认对美赞臣奶粉检测失误

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Sabrina Mao/Martinne Geller

路透北京/纽约7月11日电---湖南省信用建设促进会周三就相关检测中心得出的美赞臣婴儿配方奶粉存在违规添加剂的检测报告存在失误一事表示遗憾。

《财经》杂志报导，湖南省发现美赞臣(MJN.N)一些婴儿配方奶粉中违规添加了香兰素，美赞臣股价周二大跌8%。

报导称，根据中国《食品安全国家标准食品添加剂使用规定》，婴儿食品不应添加任何食用香料。

“我们对像湖南农业大学营养与安全检测中心这样具有国家授权资质的检测中心的检测失误深表遗憾，”湖南省信用建设促进会政策研究中心一位姓夏的负责人在接受路透电话采访时称。

湖南农业大学营养与食品安全检测中心是受委托进行这一批次样品检测的机构。

“这次检测报告是我们的失误，检测结果基本上不含香兰素，”湖南农业大学食品科技学院徐书记对《潇湘晨报》表示，并对相关企业表示歉意。

夏先生表示，湖南省信用建设促进会委托湖南省品牌信誉调查中心对洋品牌奶粉进行调查，后者将洋品牌婴儿配方奶粉送到湖南农业大学营养与食品安全检测中心进行检测。

“他们出具的初步报告显示奶粉含有香兰素，不过他们随后又表示检测存在失误，”夏先生告诉记者。

他还指出，湖南省信用建设促进会是一个社会组织，不是政府机构。

他表示，他仍认为产品存在质量问题，并表示他仍留有检测样本，如果有需要，会寻找其他机构对剩余的样品进行检测。

“我相信他们（湖南农业大学营养与食品安全检测中心）是有能力检测出来的。希望监管部门本着实事求是的原则解决此事。”

记者无法联系到湖南农业大学食品科技学院，其电话一直处于无人接听状态。（完）