〔中国债市〕人民币利率互换窄幅震荡,市场静待GDP等宏观数据指引

路透北京7月11日电---中国人民币利率互换(IRS)报价周三窄幅震荡.交易员表示,交易资金对中长端品种进一步走势存分歧,但多空火力相当,未能给大市提供指引,市场静待周五将出炉的二季度GDP(国内生产总值)等多项经济数据.

"稍微跌了一点点,差不多也就1个bp这样.还差两天公布包括二季度GDP等更多宏观数据,所以大家可能等数据的成分更大一点."北京一商业银行交易员称.

该交易员并指出,当前市场对短端分歧不是很大,成交亦显清淡.但对于五、七年的长期限品种分歧集中,"看多的投资者可能主要为前期的获利了结盘,做空的人可能认为存款准备金率还将下调,现在这个市场利率有些偏高."

美联储下属联邦公开市场委员会(FOMC)将于周三GMT1800时发表6月19-20日会议纪录.北京一大型银行交易员就此认为,会议结果值得关注,但影响未来IRS市场表现的因素,更多还看国内消息面的进一步变化.

中国国家统计局将于7月13日(周五)公布二季度GDP数据,及6月工业增加值、投资和消费数据.路透综合21家机构预测中值结果显示,中国二季度GDP同比增幅料连续第六个季度回落,并降至2009年一季度以来最低的7.6%,仅稍高于年初中国政府制定的7.5%全年增长目标.[ID:nSB2026101]

中国银行间市场七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周三继续缓慢下行.资金面逐渐趋好,不少机构的流动性显宽,央行公开市场也重新开始申报正回购需求;不过短期资金面仍面临一些不确定因素,特别需要关注的是15日例行调整准备金的影响.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 2.5683/2.6867 2.3831/2.4700 2.4700/2.5595 2.6029/2.6986 2.6367/2.8728

周二 2.5811/2.6989 2.3879/2.4774 2.4843/2.5800 2.6214/2.7157 2.6550/2.8895

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变动 -0.0128/-0.0122 -0.0048/-0.0074 -0.0143/-0.0205 -0.0185/-0.0171 -0.0183/-0.0167

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年6月人民币IRS成交的名义本金总额为3142.14亿元,环比增长近两成.(完)