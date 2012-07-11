〔日本经济〕政府在长期经济规划报告中提高外汇干预威胁声调

路透东京7月11日电---日本政府周三在发布未来八年增长规划时警告,若日圆强劲涨势威胁到日本脆弱的经济,政府将在外汇市场采取果断行动.

日本政府希望能在7月或8月敲定增长规划.该规划亦计划到2020年建立规模达6,280亿美元的绿色能源市场,并呼吁日本央行维持超宽松货币政策,直至日本能持久摆脱通缩.