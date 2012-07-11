〔日本经济〕政府在长期经济规划报告中提高外汇干预威胁声调

《香港报摘》--经济日报2月20日
--本地金融股业绩高峰期本周开始，各行如何运用资本回馈股东成焦点。其中汇丰回购计划最受关注，渣打亦随时恢复派息。投资界是否＂收货＂，直接影响后市走势。
路透东京7月11日电---日本政府周三在发布未来八年增长规划时警告,若日圆强劲涨势威胁到日本脆弱的经济,政府将在外汇市场采取果断行动.
日本政府希望能在7月或8月敲定增长规划.该规划亦计划到2020年建立规模达6,280亿美元的绿色能源市场,并呼吁日本央行维持超宽松货币政策,直至日本能持久摆脱通缩.
路透周二所获的该规划草案显示,政府称一旦日圆大涨损及依赖出口的日本经济,则将"采取适当行动".
--本地金融股业绩高峰期本周开始，各行如何运用资本回馈股东成焦点。其中汇丰回购计划最受关注，渣打亦随时恢复派息。投资界是否＂收货＂，直接影响后市走势。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月20日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8776元附近，较上日贬值约320点。