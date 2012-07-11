〔中国经济〕确保实现"十二五"节能减排目标,加快淘汰落后产能--国务院

路透北京7月11日电---中国国务院周三的常务会议指出,为确保实现"十二五"节能减排目标,要抑制高耗能、高排放行业过快增长,加快淘汰落后产能;同时,推动提高能效水平.

会议并讨论通过《节能减排"十二五"规划》,要求形成加快转变经济发展方式的倒逼机制,建立健全有效的激励和约束机制,大幅度提高能源利用效率,显着减少污染物排放.

在调整优化产业结构方面,还要改造提升传统产业,调整能源消费结构,推动服务业和战略性新兴产业发展.同时,强化主要污染物减排亦是未来的主要工作之一.

另外,《规划》还提出了节能改造、节能产品惠民、合同能源管理推广、节能技术产业化示范、城镇生活污水处理设施建设、重点流域水污染防治、脱硫脱硝、规模化畜禽养殖污染防治、循环经济示范推广、节能减排能力建设等十大重点工程和保障措施.

"十二五"(2011-2015年)规划提出,到2015年实现单位国内生产总值能耗比2010年下降16%,化学需氧量、二氧化硫排放总量减少8%,氨氮、氮氧化物排放总量减少10%的约束性目标.(完)