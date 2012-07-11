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市场报道 | 2012年 7月 11日 星期三 16:46 BJT

〔欧洲汇市〕英镑/欧元刷新三年半高位,欧元受债务危机忧虑打压

路透伦敦7月11日电---周三英镑兑欧元刷新三年半高点,围绕欧元区启动救助基金保护陷入债务困境国家能力的质疑,提振英镑.

欧元兑英镑EURGBP=D4早盘跌至0.7887英镑,为2008年11月以来最低.因西班牙和意大利等国债券收益率仍在高位,欧元可能仍将受压.

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