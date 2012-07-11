〔中港股市〕港股收高0.1%,基建股提振内地股市脱离六个月低位

* 恒生指数上涨0.1%,沪深300指数涨0.8%

* 香港地产开发商类股上涨,受摩根大通上调投资评级提振

* 基建股表现强劲,此前温家宝总理发表有关稳增长的讲话

* 中国媒体报导重燃银行坏帐忧虑

路透香港7月11日电---香港股市周三于四日来首次收高,港资地产开发商类股上涨,抵消中资银行股的疲势,此前中国内地的媒体报导引燃银行坏帐忧虑.

基建相关股票上扬,带动内地股市脱离六个月低点.中国国务院总理温家宝周二表示,稳增长不仅是当务之急,而且是一项长期的艰巨任务;而在稳增长政策中,当前重要的是促进投资的合理增长.[ID:nSB1658392]