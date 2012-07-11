〔中港股市〕港股收高0.1%,基建股提振内地股市脱离六个月低位

《香港报摘》--经济日报2月20日
--本地金融股业绩高峰期本周开始，各行如何运用资本回馈股东成焦点。其中汇丰回购计划最受关注，渣打亦随时恢复派息。投资界是否＂收货＂，直接影响后市走势。
* 恒生指数上涨0.1%,沪深300指数涨0.8%
* 香港地产开发商类股上涨,受摩根大通上调投资评级提振
* 基建股表现强劲,此前温家宝总理发表有关稳增长的讲话
* 中国媒体报导重燃银行坏帐忧虑
路透香港7月11日电---香港股市周三于四日来首次收高,港资地产开发商类股上涨,抵消中资银行股的疲势,此前中国内地的媒体报导引燃银行坏帐忧虑.
基建相关股票上扬,带动内地股市脱离六个月低点.中国国务院总理温家宝周二表示,稳增长不仅是当务之急,而且是一项长期的艰巨任务;而在稳增长政策中,当前重要的是促进投资的合理增长.[ID:nSB1658392]
不过香港和内地股市成交低迷,表明中国周五公布GDP数据前,市场态度谨慎.中国第二季的GDP增长率预计将创下至少三年最低位.
--本地金融股业绩高峰期本周开始，各行如何运用资本回馈股东成焦点。其中汇丰回购计划最受关注，渣打亦随时恢复派息。投资界是否＂收货＂，直接影响后市走势。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月20日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8776元附近，较上日贬值约320点。