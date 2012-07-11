〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶连续第四个交易日下跌,市场仍在消化中国数据

路透东京7月11日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周三连续第四个交易日下跌,触及九日低点,因市场继续消化中国本周公布的数据,报告显示中国需求在放缓.

周二发布的数据称,中国6月进口增幅只有市场预期增幅的一半,周一的通胀数据则反映出中国6月消费者和生产者物价的增幅不及预期.