〔中国债市〕现券暖势不改,持续受经济扶助政策的期盼提振

《香港报摘》--经济日报2月20日
--本地金融股业绩高峰期本周开始，各行如何运用资本回馈股东成焦点。其中汇丰回购计划最受关注，渣打亦随时恢复派息。投资界是否＂收货＂，直接影响后市走势。
路透北京7月11日电---中国银行间债市周三现券暖势不改.市场人士表示,经济基本面偏弱的预期难改,致政策进一步扶助的期盼难消除,故现券持续显露小幅走强的迹象.
"现券收益率小幅往下,"上海一银行交易员称,"经济有下行风险,公开市场本月到期(资金)不多,靠逆回购顶着也不行,(国有)银行要上缴分红,实际资金面并不宽,降准的预期每天都有."
北京一国有银行交易员则表示,虽然确有分红的压力存在,但此项支出在预期之内,机构应该已做好准备;加之央行近期一直以逆回购操作等助力,从目前看,资金面情况尚可,市场心态亦比较平稳.
央行公开市场周三在允许一级交易商申报七天期逆回购的同时,还可申报28天和91天期正回购.正/逆回购操作在基本平衡当前流动性的前提下,也可更为灵活的调节7月中旬及中长期的资金面.对市场的影响还需关注明日实际操作量. [CN/MMTCN]
上海一大型券商资深投资经理则从另一个角度提示警示.他表示,一方面,金融脱媒化大背景下,资金成本在抬升;另一方面,连续的政策扶助,或有助于经济基本面在中期出现些许好转的迹象.加之机构年内获利已颇丰,保住胜利果实的倾向渐强,"你都不知道,每天有多少人在悄悄地跑掉."
中国国家统计局将于7月13日(周五)公布二季度GDP数据,及6月工业增加值、投资和消费数据.路透综合21家机构预测中值结果显示,中国二季度GDP同比增幅料连续第六个季度回落,并降至2009年一季度以来最低的7.6%,仅稍高于年初中国政府制定的7.5%全年增长目标.[ID:nSB2026101]
剩余期限约9.87年的固息国债120009最新收益率双边报价CN120009=CFXM为3.249%/3.235%,上日尾盘为3.28%/3.23%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 2.3555 3.2822
上日 2.3407 3.3266
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.5836/2.5282
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2364/2.1745
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.7956/2.7311 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
--本地金融股业绩高峰期本周开始，各行如何运用资本回馈股东成焦点。其中汇丰回购计划最受关注，渣打亦随时恢复派息。投资界是否＂收货＂，直接影响后市走势。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月20日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8776元附近，较上日贬值约320点。