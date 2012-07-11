〔中国债市〕现券暖势不改,持续受经济扶助政策的期盼提振

路透北京7月11日电---中国银行间债市周三现券暖势不改.市场人士表示,经济基本面偏弱的预期难改,致政策进一步扶助的期盼难消除,故现券持续显露小幅走强的迹象.

"现券收益率小幅往下,"上海一银行交易员称,"经济有下行风险,公开市场本月到期(资金)不多,靠逆回购顶着也不行,(国有)银行要上缴分红,实际资金面并不宽,降准的预期每天都有."

北京一国有银行交易员则表示,虽然确有分红的压力存在,但此项支出在预期之内,机构应该已做好准备;加之央行近期一直以逆回购操作等助力,从目前看,资金面情况尚可,市场心态亦比较平稳.

央行公开市场周三在允许一级交易商申报七天期逆回购的同时,还可申报28天和91天期正回购.正/逆回购操作在基本平衡当前流动性的前提下,也可更为灵活的调节7月中旬及中长期的资金面.对市场的影响还需关注明日实际操作量. [CN/MMTCN]

上海一大型券商资深投资经理则从另一个角度提示警示.他表示,一方面,金融脱媒化大背景下,资金成本在抬升;另一方面,连续的政策扶助,或有助于经济基本面在中期出现些许好转的迹象.加之机构年内获利已颇丰,保住胜利果实的倾向渐强,"你都不知道,每天有多少人在悄悄地跑掉."

中国国家统计局将于7月13日(周五)公布二季度GDP数据,及6月工业增加值、投资和消费数据.路透综合21家机构预测中值结果显示,中国二季度GDP同比增幅料连续第六个季度回落,并降至2009年一季度以来最低的7.6%,仅稍高于年初中国政府制定的7.5%全年增长目标.[ID:nSB2026101]

剩余期限约9.87年的固息国债120009最新收益率双边报价CN120009=CFXM为3.249%/3.235%,上日尾盘为3.28%/3.23%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.3555 3.2822

上日 2.3407 3.3266

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.5836/2.5282

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2364/2.1745

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.7956/2.7311 (完)

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