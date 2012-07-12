国际奥委会主席罗格支持可口可乐和麦当劳赞助奥运

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林7月10日电---国际奥委会周二公开支持奥运会赞助商可口可乐(KO.N)和麦当劳(MCD.N)，此前一天媒体引述国际奥委会主席罗格的话报导称，肥胖担忧导致这两家公司的赞助商地位存在“疑问”。
“我希望澄清媒体报导的我对可口可乐和麦当劳奥运会赞助商地位的评论。”罗格在给路透的邮件声明中称。
“国际奥委会高度赞赏麦当劳和可口可乐对于奥运会的长期赞助和支持。这些年来，我们看到了他们作为赞助商对奥运做出的正面贡献。”
“两家公司都通过创造性的全球参与项目推广体育活动和奥运价值观，发扬奥运精神。我们很荣幸地与可口可乐和麦当劳进行长期合作，协议有效期至2020年。”
麦当劳连续36年赞助奥运会，今年1月再签署赞助协议，延长期限至2020年。可口可乐从1928年开始就一直在赞助奥运会，协议有效期也到2020年。（完）
--编译：李富强 发稿：王燕焜
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。