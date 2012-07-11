〔欧洲金融〕意大利和德国公债利差不符合经济基本面--意大利央行总裁

《香港报摘》--经济日报2月20日
--本地金融股业绩高峰期本周开始，各行如何运用资本回馈股东成焦点。其中汇丰回购计划最受关注，渣打亦随时恢复派息。投资界是否＂收货＂，直接影响后市走势。
路透罗马7月11日电---意大利央行总裁维斯科周三表示,支持动用欧洲救援基金来压低一些国家的借贷成本,并称意大利和德国公债利差并不符合经济基本面.
"意大利和德国公债利差远高于两国经济基本面所支持的水准,"维斯科在意大利银行业联盟年会上讲话时表示.
"欧洲稳定基金能动用的资源必须得到更好利用,将借贷成本控制在统一限制内的作法,符合不同经济体基本状况,"维斯科表示.他也是欧洲央行管委.
在6月28-29日的欧盟峰会上,意大利总理蒙堤的使用救援基金来购买主权债的计划赢得了支持.(完)
--编译 梁睿雪;审校 高琦
--本地金融股业绩高峰期本周开始，各行如何运用资本回馈股东成焦点。其中汇丰回购计划最受关注，渣打亦随时恢复派息。投资界是否＂收货＂，直接影响后市走势。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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