〔欧洲金融〕意大利和德国公债利差不符合经济基本面--意大利央行总裁

路透罗马7月11日电---意大利央行总裁维斯科周三表示,支持动用欧洲救援基金来压低一些国家的借贷成本,并称意大利和德国公债利差并不符合经济基本面.

"意大利和德国公债利差远高于两国经济基本面所支持的水准,"维斯科在意大利银行业联盟年会上讲话时表示.

"欧洲稳定基金能动用的资源必须得到更好利用,将借贷成本控制在统一限制内的作法,符合不同经济体基本状况,"维斯科表示.他也是欧洲央行管委.

在6月28-29日的欧盟峰会上,意大利总理蒙堤的使用救援基金来购买主权债的计划赢得了支持.(完)