〔德国个股〕德国邮政旗下DHL北亚枢纽在上海启用,两年内再投1.32亿美元

路透上海7月12日电---全球知名物流公司--德国邮政(DPWGn.DE)旗下DHL公司周四在上海宣布,正式启用其耗资1.75亿美元,亚洲最大的快递转运中心--上海北亚枢纽.未来两年将再投资1.32亿美元,以新增八架DHL专机,执飞上海往返欧洲和美国等地的航线.

DHL北亚枢纽位于上海浦东机场,占地8.8万平米,其最大处理能力可达每小时2万个包裹和2万份文件.北亚枢纽落成后,将与公司在香港、曼谷、新加坡的四个亚太区枢纽,将遍布在亚太的70多个快递口岸连续在一起.

DHL国际速递亚太区首席执行官许克威表示,未来数月,DHL将新增上海前往韩国仁川、台北以及包括大连、青岛的直航.而北京、厦门等地连接上海北亚枢纽的航线有望2013年启用.

目前,上海北亚枢纽已建立同香港、日本大阪和东京以及DHL全球枢纽德国莱比锡和美国辛辛那提的直航连接,未来两年若新增专机,将增加这些航线的运力,并增加上海和英国之间的新航线.

DHL的专机航班是由其众多合作伙伴及持股航空公司运营,如美国博立航空公司、香港国泰航空公司(0293.HK)、德国汉莎航空(LHAG.DE)等.

尽管全球经济复苏缓慢,中国增长势头亦在放缓,而DHL首席执行官安澎表示,"我相对乐观一点...据我所知,相当多公司高管仍对经营前景非常有信心,事实上并没有那么悲观,我们这一年来业务增长非常好."

目前DHL在国际限时快递领域处于领先地位,其市场份额为32%,高于其竞争对手联邦快递(FDX.N)和UPS(UPS.N).而今年DHL第一季的业务量和收入仍保持不低于过去三年的增速.

DHL中国区目前实现约40亿欧元的营收,已占公司亚洲区的一半多.公司周三刚宣布,计划2017年亚洲区营收占比将由目前的近两成提高到三分之一,显然其中少不了中国市场的贡献.

目前联邦快递近日刚宣布完成扩建其位于上海浦东国际机场的口岸操作中心,以进一步提升国际货物处理能力,新的操作中心将使货物分拣能力提高50%.(完)