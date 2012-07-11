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债券 | 2012年 7月 11日 星期三 17:26 BJT

〔伦敦美债〕10年期美国公债收益率接近五周半低点,受经济忧虑打压

路透伦敦7月11日电---美国10年期公债收益率(殖利率)周三在欧洲交易时段徘徊在近五周半低点,距离历史低位不远,因投资者对于全球经济放缓和欧元区债务危机依然忧心忡忡.

美国经济放缓或促使美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出第三轮量化宽松政策的预期升温,这亦压制10年期美债收益率.

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