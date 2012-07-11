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亚洲 | 2012年 7月 11日 星期三 17:30 BJT

《汇市简讯》期权对冲操作可能限制欧元/美元涨向1.2300

0922GMT

* 看到亚洲国家央行或可能是中国的商业账户在买入欧元/美元

* 1.2280上方的停止单被触发

* 欧洲半官方账户在约1.2290的顶部卖出

* 期权对冲操作亦催生朝向1.2300的卖盘

* 1.2200-1.2300之间的大量期权到期应给当前的1.2285-90构成进一步拖累.(完)

--编译 吴云凌; 审校 高琦

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