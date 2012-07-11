《汇市简讯》期权对冲操作可能限制欧元/美元涨向1.2300

《香港报摘》--经济日报2月20日
--本地金融股业绩高峰期本周开始，各行如何运用资本回馈股东成焦点。其中汇丰回购计划最受关注，渣打亦随时恢复派息。投资界是否＂收货＂，直接影响后市走势。
0922GMT
* 看到亚洲国家央行或可能是中国的商业账户在买入欧元/美元
* 1.2280上方的停止单被触发
* 欧洲半官方账户在约1.2290的顶部卖出
* 期权对冲操作亦催生朝向1.2300的卖盘
* 1.2200-1.2300之间的大量期权到期应给当前的1.2285-90构成进一步拖累.(完)
--编译 吴云凌; 审校 高琦
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--本地金融股业绩高峰期本周开始，各行如何运用资本回馈股东成焦点。其中汇丰回购计划最受关注，渣打亦随时恢复派息。投资界是否＂收货＂，直接影响后市走势。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月20日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8776元附近，较上日贬值约320点。