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货币新闻 | 2012年 7月 11日 星期三 17:52 BJT

〔欧洲汇市〕欧元/澳元跌至纪录低点,欧元区忧虑和ECB降息打压欧元

路透伦敦7月11日电---欧元/澳元EURAUD=R周三跌至纪录低点1.1970澳元,因决策者如何应对欧元区债务危机令人担忧,而欧洲央行上周下调存款利率亦打压欧元需求.(完)

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