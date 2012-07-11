〔国际油市〕伊朗仍在向中国发送原油船货,尽管双方存在费率分歧

《香港报摘》--经济日报2月20日
--本地金融股业绩高峰期本周开始，各行如何运用资本回馈股东成焦点。其中汇丰回购计划最受关注，渣打亦随时恢复派息。投资界是否＂收货＂，直接影响后市走势。
* 伊朗预定向中国出口的原油已经有三分之一装运
* NITC和中石化应能就两笔船货的费率条款达成一致
* 中石化寻求降低船运费率,因需求放缓
记者 陈爱珠
路透北京7月11日电---交易商和船运业消息人士透露,伊朗正在向其最大的买家中国发运石油,尽管双方在船运费率方面存在分歧.预定在7月1-20日内装运的1,200万桶石油已经有三分之一被发出.
中国国有炼油巨头中石化(0386.HK)和伊朗国家油轮公司(NITC)之间的分歧可能导致数百万桶伊朗原油的出口被推迟,伊朗目前正面临西方国家对其石油行业施加的严厉制裁.
一家熟悉谈判内情的中国原油交易商表示,中国和伊朗似乎正在逐艘油轮地商谈船运费率,至少有400万桶伊朗石油正在发往中国炼油商的途中.
--本地金融股业绩高峰期本周开始，各行如何运用资本回馈股东成焦点。其中汇丰回购计划最受关注，渣打亦随时恢复派息。投资界是否＂收货＂，直接影响后市走势。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月20日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8776元附近，较上日贬值约320点。