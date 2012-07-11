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亚洲 | 2012年 7月 11日 星期三 18:11 BJT

〔国际油市〕伊朗仍在向中国发送原油船货,尽管双方存在费率分歧

* 伊朗预定向中国出口的原油已经有三分之一装运

* NITC和中石化应能就两笔船货的费率条款达成一致

* 中石化寻求降低船运费率,因需求放缓

记者 陈爱珠

路透北京7月11日电---交易商和船运业消息人士透露,伊朗正在向其最大的买家中国发运石油,尽管双方在船运费率方面存在分歧.预定在7月1-20日内装运的1,200万桶石油已经有三分之一被发出.

中国国有炼油巨头中石化(0386.HK)和伊朗国家油轮公司(NITC)之间的分歧可能导致数百万桶伊朗原油的出口被推迟,伊朗目前正面临西方国家对其石油行业施加的严厉制裁.

一家熟悉谈判内情的中国原油交易商表示,中国和伊朗似乎正在逐艘油轮地商谈船运费率,至少有400万桶伊朗石油正在发往中国炼油商的途中.

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