〔国际油市〕伊朗仍在向中国发送原油船货,尽管双方存在费率分歧

* 伊朗预定向中国出口的原油已经有三分之一装运

* NITC和中石化应能就两笔船货的费率条款达成一致

* 中石化寻求降低船运费率,因需求放缓

记者 陈爱珠

路透北京7月11日电---交易商和船运业消息人士透露,伊朗正在向其最大的买家中国发运石油,尽管双方在船运费率方面存在分歧.预定在7月1-20日内装运的1,200万桶石油已经有三分之一被发出.

中国国有炼油巨头中石化(0386.HK)和伊朗国家油轮公司(NITC)之间的分歧可能导致数百万桶伊朗原油的出口被推迟,伊朗目前正面临西方国家对其石油行业施加的严厉制裁.