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亚洲 | 2012年 7月 11日 星期三 18:14 BJT

〔亚洲橡胶〕7月11日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透7月11日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 7月 240.5 3 240.5 3

* 8月 240.5 3 240.5 3

* 9月 241.6 7 241.6 7

*10月 242.6 6 242.6 6

*11月 243.7 91 243.7 91

*12月 244.4 668 244.4 668

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 吴云凌; 审校 王兴亚

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