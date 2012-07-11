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货币新闻 | 2012年 7月 11日 星期三 20:37 BJT

〔表格〕加拿大5月贸易逆差为7.9亿加元,4月修正为逆差6.2亿

路透7月11日电---加拿大统计局周三公布,加拿大5月贸易逆差为7.9亿加元,4月修正为逆差6.2亿加元(前值为逆差3.7亿加元).

以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元):

5月 4月(修正值) 变动百分比(%) 4月(前值)

贸易收支 -0.793 -0.623 -- -0.367

出口 38.875 38.890 0.0 39.124

进口 39.668 39.513 +0.4 39.491

路透调查的分析师平均预估加拿大5月贸易逆差3.8亿加元.(完)

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--编译 王洋;审校 田建华

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