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货币新闻 | 2012年 7月 11日 星期三 18:52 BJT

〔OPEC月报〕2013年全球石油日需求增速将放缓,维持今年需求增速不变

路透伦敦7月11日电---石油输出国组织(OPEC)周三在其月报中称:

* 预计2013年全球石油日需求增幅降至82万桶,维持2012年增幅在90万桶不变

* 欧债危机、美国经济复苏放缓以及新兴市场减速是石油需求的主要挑战

* 预计2013年非OPEC地区石油供应日增幅为90万桶,因美国、加拿大、巴西和哈萨克斯坦产量增长

* 预计2013年对该组织的石油日需求为2,960万桶,其6月产量为3,136万桶

* 沙特告知OPEC该国6月日产量重回1,010万桶之上,伊朗6月未公布数据

令据OPEC消息人士预计,伊朗6月石油日产量降至296万桶,为逾20年来最低.(完)

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