〔OPEC月报〕2013年全球石油日需求增速将放缓,维持今年需求增速不变

路透伦敦7月11日电---石油输出国组织(OPEC)周三在其月报中称:

* 欧债危机、美国经济复苏放缓以及新兴市场减速是石油需求的主要挑战

* 预计2013年非OPEC地区石油供应日增幅为90万桶,因美国、加拿大、巴西和哈萨克斯坦产量增长

* 预计2013年对该组织的石油日需求为2,960万桶,其6月产量为3,136万桶