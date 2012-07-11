〔OPEC月报〕2013年全球石油日需求增速将放缓,维持今年需求增速不变

《香港报摘》--经济日报2月20日
--本地金融股业绩高峰期本周开始，各行如何运用资本回馈股东成焦点。其中汇丰回购计划最受关注，渣打亦随时恢复派息。投资界是否＂收货＂，直接影响后市走势。
路透伦敦7月11日电---石油输出国组织(OPEC)周三在其月报中称:
* 预计2013年全球石油日需求增幅降至82万桶,维持2012年增幅在90万桶不变
* 欧债危机、美国经济复苏放缓以及新兴市场减速是石油需求的主要挑战
* 预计2013年非OPEC地区石油供应日增幅为90万桶,因美国、加拿大、巴西和哈萨克斯坦产量增长
* 预计2013年对该组织的石油日需求为2,960万桶,其6月产量为3,136万桶
* 沙特告知OPEC该国6月日产量重回1,010万桶之上,伊朗6月未公布数据
令据OPEC消息人士预计,伊朗6月石油日产量降至296万桶,为逾20年来最低.(完)
--本地金融股业绩高峰期本周开始，各行如何运用资本回馈股东成焦点。其中汇丰回购计划最受关注，渣打亦随时恢复派息。投资界是否＂收货＂，直接影响后市走势。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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