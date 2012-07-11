〔马来西亚期市〕棕榈油期货因出口下滑而走低,关注全球油籽供应吃紧

《香港报摘》--经济日报2月20日
--本地金融股业绩高峰期本周开始，各行如何运用资本回馈股东成焦点。其中汇丰回购计划最受关注，渣打亦随时恢复派息。投资界是否＂收货＂，直接影响后市走势。
路透新加坡7月11日电---马来西亚棕榈油期货周三下跌,受累于出口数据低迷,不过因全球油籽供应吃紧和预期未来几周需求将增长,跌幅受到了抑制.
棕榈油期货的跌势与谷物期货涨势背道而驰,其下跌的原因主要是7月前十日棕榈油出口下滑.
一位当地大宗商品经纪商的交易员说:"尽管昨日终端库存下降,但需求正在下滑...经验表明终端库存可能在9月底回升至200万吨."
指标棕榈油9月合约FCPOc3收低1.5%,收报每吨3,082马币(林吉特).
成交量为27,591口,稍高于通常的25,000口.
分别据船货调查机构Intertek Testing Services和SGS的数据,马来西亚7月1-10日棕榈油出口下降13.5%和22.2%,令多数贸易商感到意外.(完)
--编译 王洋;审校 田建华
--本地金融股业绩高峰期本周开始，各行如何运用资本回馈股东成焦点。其中汇丰回购计划最受关注，渣打亦随时恢复派息。投资界是否＂收货＂，直接影响后市走势。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月20日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8776元附近，较上日贬值约320点。