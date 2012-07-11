〔马来西亚期市〕棕榈油期货因出口下滑而走低,关注全球油籽供应吃紧

路透新加坡7月11日电---马来西亚棕榈油期货周三下跌,受累于出口数据低迷,不过因全球油籽供应吃紧和预期未来几周需求将增长,跌幅受到了抑制.

棕榈油期货的跌势与谷物期货涨势背道而驰,其下跌的原因主要是7月前十日棕榈油出口下滑.

一位当地大宗商品经纪商的交易员说:"尽管昨日终端库存下降,但需求正在下滑...经验表明终端库存可能在9月底回升至200万吨."

指标棕榈油9月合约FCPOc3收低1.5%,收报每吨3,082马币(林吉特).

成交量为27,591口,稍高于通常的25,000口.

分别据船货调查机构Intertek Testing Services和SGS的数据,马来西亚7月1-10日棕榈油出口下降13.5%和22.2%,令多数贸易商感到意外.(完)