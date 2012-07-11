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亚洲 | 2012年 7月 11日 星期三 18:58 BJT

〔东南亚股市〕多数收高,马来西亚股市创纪录收盘高位

路透曼谷7月11日电---周三多数东南亚股市上涨,受电信股上涨提振,不过因关于欧元区解决欧债危机能力的疑虑依然,市场成交相对迟缓.

马来西亚股市.KLSE上涨0.32%,收报1,629.45点;创纪录收盘高位.新加坡股市.FTSTI上涨0.8%,收报2,989.31点,为5月4日以来最高收位.泰国股市.SETI收高0.4%,创两个月收盘高位1,208.67点.

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