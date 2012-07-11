〔标题新闻〕民间部门将参与负担西班牙银行业重组成本,但优先债持有人和存款人不受影响--欧盟执委会

欧洲经济：欧盟执委会周三将就债务上升对意大利发出警告
路透2月19日 - 一欧盟官员表示，欧盟执委会周三将警告意大利，其将因未依欧盟法律要求降低庞大公共债务而遭到欧盟的惩戒行动，除非兑现承诺实施削减赤字举措。
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路透2月19日 - 一欧盟官员表示，欧盟执委会周三将警告意大利，其将因未依欧盟法律要求降低庞大公共债务而遭到欧盟的惩戒行动，除非兑现承诺实施削减赤字举措。
路透2月17日 - 美国抵押贷款提供商房利美周五称，3月份将向美国财政部派息55亿美元，但告诫称如果特朗普总统削减企业税的承诺成真，那么房利美可能面临亏损并再度需要纳税人的支持。
以下为路透中文新闻为您整理的2月13日-17日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周走升0.15%，周中收盘价一度创逾三周新高，主要受美元指数回调影响，而中国经济数据向好，加上中国政府奖入限出政策效果持续显现，机构结汇盘涌现，提振人民币汇率，亦令内地和香港两地汇价继续保持倒挂。整体而言，人民币已经成为篮子货币中比较强势的货币。未来继续关注美元走势以及政策引导。 公开市场操作: --中国央行当周公开市场重启逆回购操作，全周延续净回笼，不过后两日转为净投放，累加周中MLF(中期借贷便利)的超额续做，对冲力度加大以应对春节前操作的临时流动性便利(TLF)到期未续。