版本:
中国
债券 | 2012年 7月 11日 星期三 19:20 BJT

〔标题新闻〕民间部门将参与负担西班牙银行业重组成本,但优先债持有人和存款人不受影响--欧盟执委会

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nB5E8HT01U]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐