〔美国数据〕7月6日当周住房抵押贷款申请下滑--MBA

欧洲经济：欧盟执委会周三将就债务上升对意大利发出警告
路透2月19日 - 一欧盟官员表示，欧盟执委会周三将警告意大利，其将因未依欧盟法律要求降低庞大公共债务而遭到欧盟的惩戒行动，除非兑现承诺实施削减赤字举措。
路透纽约7月11日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三表示,上周美国住房抵押贷款申请下滑,因虽然利率触及纪录低点,再融资活动减弱.
7月6日当周,经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下滑2.1%至799.9点.再融资指数下滑3.4%至4,369.3点.购房抵押贷款指数则升3.3%至192.6点.
再融资占整体抵押贷款活动的比例从上周的78%降至77%.
该周30年期固息抵押贷款利率下滑7个基点,平均为3.79%,创下调查开始以来纪录最低.
根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)
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--编译 王洋;审校 田建华
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