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货币新闻 | 2012年 7月 11日 星期三 19:48 BJT

〔欧洲政经〕西班牙首相称西班牙银行业者不用在10年内还清欧盟贷款

路透马德里7月11日电---西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周三表示,西班牙银行业者10年内不用还清欧盟贷款.(完)

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