〔国际油市〕亚洲中硫柴油升水创逾三年高位,因需求依旧紧张

路透新加坡7月11日电---亚洲中硫柴油现货升水周三飙升至逾三年高位,以供给依旧紧张且沙特需求继续持稳.

含硫为500ppm的柴油的升水上涨0.14美元至每桶3.10美元,创下路透2009年6月开始追踪该级别油品以来的最高.

交易员表示,强劲的季节性需求和伊斯兰斋月提振了亚洲柴油的升水.

不过亚洲的供给依旧紧张,因荷兰皇家壳牌一座日产能为50万桶的新加坡炼厂在维护,以及7月中国炼厂削减产能利用率.

台塑石化或将不会在8月进口现货柴油,因其推迟重启日产能年18万桶的原油装置和附属装置.

东方-西方价差走弱至每吨负23.90美元,从而令亚洲至西方的套利活动更有力可图.来自欧洲的需求已增长,因生产柴油的产能不足.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 114.87 0.56 0.49 114.31

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 114.76 0.56 0.49 114.20

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 116.11 0.51 0.44 115.60

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 117.15 0.49 0.42 116.66

7月柴油互换 GOSGSWMc1 114.41 0.41 0.36 114.00

8月柴油互换 GOSGSWMc2 113.69 0.34 0.30 113.35 (完)