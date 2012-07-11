〔国际油市〕亚洲中硫柴油升水创逾三年高位,因需求依旧紧张

《全球主要国家债券发行预告》--2月20日-2月27日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国
路透新加坡7月11日电---亚洲中硫柴油现货升水周三飙升至逾三年高位,以供给依旧紧张且沙特需求继续持稳.
含硫为500ppm的柴油的升水上涨0.14美元至每桶3.10美元,创下路透2009年6月开始追踪该级别油品以来的最高.
交易员表示,强劲的季节性需求和伊斯兰斋月提振了亚洲柴油的升水.
不过亚洲的供给依旧紧张,因荷兰皇家壳牌一座日产能为50万桶的新加坡炼厂在维护,以及7月中国炼厂削减产能利用率.
台塑石化或将不会在8月进口现货柴油,因其推迟重启日产能年18万桶的原油装置和附属装置.
东方-西方价差走弱至每吨负23.90美元,从而令亚洲至西方的套利活动更有力可图.来自欧洲的需求已增长,因生产柴油的产能不足.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 114.87 0.56 0.49 114.31
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 114.76 0.56 0.49 114.20
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 116.11 0.51 0.44 115.60
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 117.15 0.49 0.42 116.66
7月柴油互换 GOSGSWMc1 114.41 0.41 0.36 114.00
8月柴油互换 GOSGSWMc2 113.69 0.34 0.30 113.35 (完)
--编译 王洋;审校 田建华
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
--中国证监会完善上市公司非公开发行股票规则，对上市公司非公开发行规模、三类再融资的时间间隔等作出明确规定。市场人士认为，此举将扭转融资结构的失衡，限制非公开发行规模等措施将纠正部分上市公司的过度再融资倾向。