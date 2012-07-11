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货币新闻 | 2012年 7月 11日 星期三 20:37 BJT

〔表格〕美国5月贸易逆差为486.8亿美元,路透调查预估为逆差485亿美元

路透华盛顿7月11日电---美国商务部周三公布:

* 美国5月贸易逆差为486.8亿美元(路透调查预估为逆差485亿美元)

* 美国4月贸易逆差为506.0亿美元,前值为500.6亿美元

* 美国5月出口增长0.2%(4月为下滑0.9%),进口下滑0.7%(4月为下滑1.6%)

* 美国5月对中国的贸易逆差为260.4亿美元,4月为逆差245.5亿美元

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