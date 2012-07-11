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亚洲 | 2012年 7月 11日 星期三 21:08 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差飙升,需求强劲而库存减少

路透新加坡7月11日电---周三亚洲石脑油价格反弹至三日高位每吨825美元,而裂解价差飙升近11%触及两个月高位每吨升水84.83美元,因在供应吃紧情况下需求增加.

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买入总计10万吨的8月交付的石脑油,成本加运费价每吨较日本报价高出约8.50美元.

LG化学上日支付的溢价为每吨7.50美元.

石化利润改善是市场走强的原因,因其帮助刺激石脑油给料的需求.

但交易商仍保持审慎,因欧债危机将继续搅动不确定性.

"石化市场整体改善,"新加坡一交易员称,"这意味着美国和欧洲将提高产能利用率,并争抢石脑油给料."

"但考虑到经济不确定性,没人可以肯定未来走势."

当前卖家正在享受基本面转强.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年8月石脑油NAF-1H-TYO 825.00 9.00 1.10 816.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 89.40 1.00 1.13 88.40

97号现货汽油GL97-SIN 112.04 -0.01 -0.01 112.05

95号现货汽油GL95-SIN 109.80 0.20 0.18 109.60

92号现货汽油GL92-SIN 106.60 0.35 0.33 106.25

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 7.91 0.23 2.99 7.68 (完)

--编译 田建华;审校 王洋

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