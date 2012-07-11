〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差飙升,需求强劲而库存减少

《全球主要国家债券发行预告》--2月20日-2月27日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国
路透新加坡7月11日电---周三亚洲石脑油价格反弹至三日高位每吨825美元,而裂解价差飙升近11%触及两个月高位每吨升水84.83美元,因在供应吃紧情况下需求增加.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买入总计10万吨的8月交付的石脑油,成本加运费价每吨较日本报价高出约8.50美元.
LG化学上日支付的溢价为每吨7.50美元.
石化利润改善是市场走强的原因,因其帮助刺激石脑油给料的需求.
但交易商仍保持审慎,因欧债危机将继续搅动不确定性.
"石化市场整体改善,"新加坡一交易员称,"这意味着美国和欧洲将提高产能利用率,并争抢石脑油给料."
"但考虑到经济不确定性,没人可以肯定未来走势."
当前卖家正在享受基本面转强.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年8月石脑油NAF-1H-TYO 825.00 9.00 1.10 816.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 89.40 1.00 1.13 88.40
97号现货汽油GL97-SIN 112.04 -0.01 -0.01 112.05
95号现货汽油GL95-SIN 109.80 0.20 0.18 109.60
92号现货汽油GL92-SIN 106.60 0.35 0.33 106.25
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 7.91 0.23 2.99 7.68 (完)
--编译 田建华;审校 王洋
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
--中国证监会完善上市公司非公开发行股票规则，对上市公司非公开发行规模、三类再融资的时间间隔等作出明确规定。市场人士认为，此举将扭转融资结构的失衡，限制非公开发行规模等措施将纠正部分上市公司的过度再融资倾向。