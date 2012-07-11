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货币新闻 | 2012年 7月 11日 星期三 20:55 BJT

〔标题新闻〕汇丰控股将2012年银价预估从此前的每盎司34美元下调至31美元

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8IB321]

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