〔路透调查〕中国下半年全国住宅均价料涨2.5%,限购政策不放松

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
* 受访者预计下半年全国住宅均价上涨2.5%
* 多数受访者预计成交将持续回暖
* 限购政策不会放松,房产税试点今年将扩大
路透北京7月12日电---路透调查显示,今年下半年中国房价将小幅上涨,逆转上半年跌势.多数受访者预计下半年全国住宅均价涨幅超过2%,成交将进一步回暖;并认为包括限购在内的调控政策不会放松,而房产税试点城市则有望扩大.
在15家接受路透调查的中外分析机构中,有10家认为中国2012年下半年全国住宅均价涨幅(即今年12月底较6月底的房价涨幅)将达1-5%,一家持平,仅有两家认为住宅均价将下跌.另有一家认为将小幅上涨但未给出具体数值.
调查中值显示,今年下半年住宅均价约上涨2.5%,逆转上半年1.4%左右的跌幅,全年录得上涨,这与路透今年1月和4月调查结果大相径庭,此前两次均预计今年房价下跌.
今年二季度以来,中国经济增速下行,投资、消费和出口"三驾马车"均放慢步伐,"稳增长"压力凸显,也引发市场对经济增长引擎--房地产是否会放松调控的揣测.
中国央行年内两次降息,彰显货币政策日趋宽松;地方政府则在财政趋紧压力下频频试探调控政策底线,各地楼市微调动作不断.而开发商前期的"以价换量"推动销量在5,6月大增,房地产市场开始回暖,6月房价甚至出现抬头迹象.
"市场不安的情绪,加上之前压抑的刚需释放,会推高房价."美国环球通视(IHS Global Insight)驻北京经济学家任现芳表示,"中国政府希望房地产市场保持现状,防止经济出现硬着陆.他们不希望房价继续下跌,会容忍适度小幅的上涨."
上海证券房地产分析师舒廷飞认为,降息周期开启,不仅降低了购房成本,也削弱房价继续下跌的预期;但下半年是推盘高峰,行业库存仍将保持高位,总体偏紧的调控政策不会大幅放开,制约了量价继续反弹的空间.
谈及目前中国房价水平与经济基本面以及发展前景的匹配程度时,15家接受调查的分析机构认为,其所处区间为介乎合适水平与极度高估之间.
中国指数研究院最新公布数据显示,6月百城新建住宅均价同比续降,但环比结束九连跌,北京等十大城市均价环比涨幅高于全国水平.[ID:nSB1643876]
**成交续增,政策难松**
货币政策的放松不但降低了资金成本,也让市场对房价上涨的预期升温,刺激刚需和改善性需求入市.受访人士多认为,今年下半年房地产市场成交量将持续回暖.
在15家接受调查的分析机构中,12家分析机构认为成交量将持续回暖,另外三家则认为成交持续回暖不可持续.
上海证券的舒廷飞表示,9-12月是推盘的高峰,如果中央不出台更严厉的调控政策扭转购房者预期,销售回暖仍将延续.
对于今年下半年的房地产调控政策,多数受访者认为不会放松,年内不会降低首套房的首付款比例,全部受访者均认为不会取消限购.
针对近期房地产市场回暖的现象,中央屡次强调房地产调控不放松.国务院总理温家宝近日即表示,目前房地产市场调控仍然处在关键时期,任务还很艰巨,必须坚定不移做好调控工作,把抑制房地产投机投资性需求作为一项长期政策,促进房价合理回归,决不能让房价反弹.[ID:nSB2026047]
此外,房产税扩大试点的调查结果与前次略有不同,参与调查的15家分析机构存有分歧,有10家认为中国会在2012年内扩大房产税试点城市,而另外五家则认为年内不会扩大.
目前仅上海和重庆两市开征房产税,税率介于0.4-1.2%,上海税率只针对新增购房,而重庆则包括了存量及增量的高档商品房.(完)
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--发稿 宿泱韫/蒋燕; 审校 张喜良
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。