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亚洲 | 2012年 7月 11日 星期三 21:04 BJT

〔USDA月报〕7月11日全球农作物主要信息

路透华盛顿7月11日电---美国农业部(USDA)周三公布的月度全球农作物供需报告中主要资讯如下:

全球供需预估

2012/13 2011/12

7月 6月 7月 6月

小麦(百万吨)

澳洲产量 26.00 26.00 29.50 29.50

澳洲出口 20.50 20.50 23.00 22.50

阿根廷产量 12.00 12.00 14.50 14.50

阿根廷出口 6.20 6.20 10.80 10.10

欧盟产量 133.14 131.01 137.38 137.38

欧盟出口 16.00 14.50 16.20 16.20

加拿大产量 26.60 27.00 25.26 25.26

加拿大出口 18.50 18.50 17.30 17.30

中国产量 118.00 120.00 117.92 117.40

中国进口 2.00 2.50 3.20 3.00

大豆(百万吨)

巴西产量 78.00 78.00 65.50 65.50

巴西出口 35.10 34.20 36.70 36.70

巴西进口 0.25 0.04 0.24 0.04

阿根廷产量 55.00 55.00 41.00 41.50

阿根廷出口 11.10 10.10 7.80 7.80

中国进口 61.00 61.00 57.50 57.00

豆油(百万吨)

中国进口 1.30 1.30 1.23 1.20

玉米(百万吨)

阿根廷产量 25.00 25.00 21.00 21.00

阿根廷出口 16.00 16.00 13.00 13.00

南非产量 13.00 13.00 11.50 11.50

南非出口 2.00 2.00 1.50 1.50

中国产量 195.00 195.00 192.78 192.78

中国出口 0.20 0.20 0.10 0.20

中国进口 5.00 7.00 5.00 5.00

棉花(百万包)

中国产量 30.50 30.50 33.50 33.50

中国年末库存 31.80 31.30 27.33 27.33

中国出口 0.03 0.03 0.03 0.03

中国进口 13.50 13.50 23.25 23.25

印度产量 24.00 25.00 26.50 26.50 (完)

浏览美国农业部的相关新闻,请点选[USDA-CMN]

--编译 王洋;审校 田建华

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