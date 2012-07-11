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市场报道 | 2012年 7月 11日 星期三 21:42 BJT

〔美国热股〕雪佛龙公布更新的第二季中期获利,股价盘初上涨

路透7月11日电---美国第二大石油公司雪佛龙(Chevron)CHV.N周三公布更新的第二季中期获利,届时投资者将首次看到油价大跌对全球大型油企的获利将产生怎样的影响.

雪佛龙股价周三盘初涨0.84%,至104.68美元.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

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