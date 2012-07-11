〔美国热股〕雪佛龙公布更新的第二季中期获利,股价盘初上涨

《全球主要国家债券发行预告》--2月20日-2月27日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国
路透7月11日电---美国第二大石油公司雪佛龙(Chevron)CHV.N周三公布更新的第二季中期获利,届时投资者将首次看到油价大跌对全球大型油企的获利将产生怎样的影响.
雪佛龙股价周三盘初涨0.84%,至104.68美元.(完)
--编译 李春喜;审校 于春红
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
--中国证监会完善上市公司非公开发行股票规则，对上市公司非公开发行规模、三类再融资的时间间隔等作出明确规定。市场人士认为，此举将扭转融资结构的失衡，限制非公开发行规模等措施将纠正部分上市公司的过度再融资倾向。