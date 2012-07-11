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市场报道 | 2012年 7月 11日 星期三 21:46 BJT

〔美国热股〕万豪国际公布第二季业绩拉开酒店财报季序幕,股价上涨

路透7月11日电---美国酒店联锁营运商万豪国际MAR.N周三将公布第二季业绩,由此拉开酒店企业财报季的序幕,该公司全年财测可能将是市场关注的焦点,因其或许受到欧洲形势、中国经济增长和股票回购等因素的影响.

该公司股价周三盘初上涨0.52%,报38.37美元.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

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