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市场报道 | 2012年 7月 11日 星期三 21:52 BJT

〔美国热股〕Hhgregg预计第一季亏损大于预期,股价暴跌逾30%

路透7月11日电---电子与家电零售商Hhgregg(HGG.N)预计第一季亏损大于预期,并调降全年财测,因该公司正面临成本上涨、电子产品需求萎缩的困境.

瑞银、瑞士信贷等至少四家券商周三调降了Hhgregg股票的目标价.Hhgregg股价周三盘初大跌32.32%,报7.81美元.

该公司较大竞争对手百思买(Best Buy)(BBY.N)周三早盘重挫5.9%,至19.89美元.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

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