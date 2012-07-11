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亚洲 | 2012年 7月 11日 星期三 21:59 BJT

〔美国热股〕葛兰素史克试验中新药疗效好于Gilead的产品,后者股价下跌

路透7月11日电---在末期临床试验中,葛兰素史克(GSK.L)和日本盐野义制药株式会社(4507.T)开发的抗艾滋病药物,被证明优于处于市场领先地位的Gilead公司(GILD.O)的Atripla.

Gilead股价周三早盘跌2.57%,报50.27美元.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

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