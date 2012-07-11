〔国际油市〕亚洲燃料油市场反弹,跨月价差均上扬

《全球主要国家债券发行预告》--2月20日-2月27日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国
路透新加坡7月11日电---亚洲燃料油市场周三反弹,180-cst燃料油和380-cst燃料油现货升水双双小升,之前连续九个交易日走低.与此同时8月/9月跨月价差进一步走坚至四日高位.
180-cst燃料油价差上涨0.35美元至三日高位每吨较新加坡现货报价升水约3.05美元,380-cst燃料油也小升0.35美元至每吨2.85美元,创下四个交易日来最高.
8月/9月跨月价差收高0.25美元至每吨2.88美元,有17.5万吨成交.
9月/10月也迎来交投意兴,至少成交19万吨.该合约价差收高0.25美元至每吨2.75美元.
贸易商将跨月价差的上扬归因于更多的终端用户进入互换市场.市场也显露出触底反弹的迹象.
实货市场的需求也似乎升温,韩国的Western Power标购3万吨船期为8月的高硫燃料油.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 601.75 1.70 0.28 600.05
现货380CST燃料油 FO380-SIN 590.40 1.35 0.23 589.05
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 597.00 0.00 0.00 597.00
380CST船用燃料油升水 6.60 -1.35 -16.98 7.95
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.05 0.35 12.96 2.70
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 2.85 0.35 14.00 2.50 (完)
--编译 王洋; 审校 田建华
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国
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--中国证监会完善上市公司非公开发行股票规则，对上市公司非公开发行规模、三类再融资的时间间隔等作出明确规定。市场人士认为，此举将扭转融资结构的失衡，限制非公开发行规模等措施将纠正部分上市公司的过度再融资倾向。