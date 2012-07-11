〔国际油市〕亚洲燃料油市场反弹,跨月价差均上扬

路透新加坡7月11日电---亚洲燃料油市场周三反弹,180-cst燃料油和380-cst燃料油现货升水双双小升,之前连续九个交易日走低.与此同时8月/9月跨月价差进一步走坚至四日高位.

180-cst燃料油价差上涨0.35美元至三日高位每吨较新加坡现货报价升水约3.05美元,380-cst燃料油也小升0.35美元至每吨2.85美元,创下四个交易日来最高.

8月/9月跨月价差收高0.25美元至每吨2.88美元,有17.5万吨成交.

9月/10月也迎来交投意兴,至少成交19万吨.该合约价差收高0.25美元至每吨2.75美元.

贸易商将跨月价差的上扬归因于更多的终端用户进入互换市场.市场也显露出触底反弹的迹象.

实货市场的需求也似乎升温,韩国的Western Power标购3万吨船期为8月的高硫燃料油.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 601.75 1.70 0.28 600.05

现货380CST燃料油 FO380-SIN 590.40 1.35 0.23 589.05

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 597.00 0.00 0.00 597.00

380CST船用燃料油升水 6.60 -1.35 -16.98 7.95

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.05 0.35 12.96 2.70

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 2.85 0.35 14.00 2.50 (完)