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市场报道 | 2012年 7月 11日 星期三 22:11 BJT

〔美国热股〕消费者机构称美赞臣婴儿奶粉检测结果有误,后者股价大涨

路透7月11日电---一家中国消费者监督机构周三表示,之前所称的美赞臣(MJN.N)婴儿奶粉含禁用添加剂系检测错误,并对导致美赞臣股价周二大跌的错误结果"深表遗憾".

美赞臣股价周三早盘大涨4.54%,报78.71美元.(完)

--编译 李春喜;审校 母红

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